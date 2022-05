Adolescente tem desentendimento com colega e é esfaqueado após sair da escola, na PB

Os dois adolescentes estavam no pátio da escola, quando o adolescente de 16 anos teria iniciado uma brincadeira com o jovem de 15 anos

No fim da tarde dessa quinta-feira, 12, um adolescente de 15 anos foi esfaqueado por outro adolescente de 16 anos, após um desentendimento em uma escola localizada em Patos, no Sertão da Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

De acordo com informações, os dois adolescentes estavam no pátio da escola, quando o adolescente de 16 anos teria iniciado uma brincadeira com o jovem de 15 anos, que revidou dando um tapa no rosto do rapaz.

Após as aulas, o adolescente de 16 anos procurou o outro adolescente, e o encontrou na calçada de um mercadinho, que fica a cerca de 2 km de distância da escola, e deu duas facadas no jovem de 15 anos, atingindo-o na altura do ombro.

O garoto foi socorrido pelo Samu e transferido para o Hospital Regional de Patos, onde foi internado na UTI em estado grave, sendo submetido a uma cirurgia na noite de quinta, 12.

O jovem suspeito de ter esfaqueado o outro adolescente ainda não foi localizado pela polícia.

A direção da escola informou que está deixando o caso sob investigações policiais.

A Secretaria de Estado de Educação da Paraíba divulgou uma nota sobre o caso. Reforçando que o crime aconteceu fora da escola, mas esclareceu que a desavença entre os adolescentes aconteceu dentro do ambiente da escola, a direção interveio e um dos adolescentes foi direcionado para casa para evitar maiores desentendimentos.

A secretaria informou, ainda, que a direção da escola está prestando assistência a família da vítima.