Adolescente morre após ser arrastado por enxurrada para bueiro na Grande SP

Com a ajuda de populares, a vítima foi resgatada, mas depois sofreu parada cardiorrespiratória

Um adolescente de 13 anos morreu após ser arrastado por enxurrada para dentro de um bueiro na tarde de quarta-feira, 28, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, segundo a Defesa Civil do Estado.

O Corpo de Bombeiros acrescenta que a ocorrência foi registrada por volta das 16h30 na Rua Alemanha, 31, no Jardim Mimas. Com a ajuda de populares, a vítima foi resgatada, mas depois sofreu parada cardiorrespiratória. O jovem foi encaminhado para o Pronto-Socorro Central de Embu, mas não resistiu aos ferimentos

Na região do Vale do Paraíba, as equipes das defesas civis continuam monitorando as cidades devido às fortes chuvas que atingiram a região, porém, sem registros de ocorrências graves.

Na capital paulista, foram registrados cerca de 40 chamados para queda de árvores na tarde de quarta. Ainda na cidade de São Paulo, houve chamado para atendimento de ocorrência por volta das 17h sobre um desabamento de uma residência abandonada na Rua Rosa Maria, 456, na Vila Gustavo. Não houve registro de vítimas

No início da noite, a Defesa Civil do Estado de São Paulo diz que foram registrados acumulados de chuva, em 24h, nas seguintes cidades:

– Águas De Lindóia – 63mm;

– São Paulo – 41mm;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Taboão da Serra – 37mm;

– Ubatuba – 36mm;

– Campos Do Jordão – 35mm;

– Ourinhos e Itaquaquecetuba – 33mm;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Mogi das Cruzes – 30mm;

– Caraguatatuba – 28mm.

Em caso de perigo, fique atento a algumas recomendações:

– Em caso de situação confirmada de grande perigo: procure abrigo seguro; evite permanecer ao ar livre;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo