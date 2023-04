Adolescente morre ao cair de BRT no RJ

Segundo testemunhas, o adolescente havia se pendurado na porta do articulado e caiu após esbarrar em um poste. Ele faleceu na hora

Um adolescente de 15 anos morreu, nessa segunda-feira (24), após cair do BRT no Rio de Janeiro. O jovem cursava o 1º ano do ensino médio e voltava da escola.

Segundo testemunhas, o adolescente havia se pendurado na porta do articulado e caiu após esbarrar em um poste. Ele faleceu na hora.

Em nota, a MOBI-Rio afirmou que está investigando os fatos e prestará o apoio necessário à família do jovem.