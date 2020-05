Adolescente mineira morre de coronavírus em SP enquanto aguardava transplante

PUBLICIDADE 

Uma adolescente, de 14 anos, morreu, no último domingo (3), em São Paulo após contrair o coronavírus. No entanto, a jovem estava na cidade a espera de um transplante de cardíaco e o dado de sua morte será contabilizado na cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde ela morava.

Em Betim já foram confirmados 25 casos da doença e um outro óbito.

A jovem estava em Tratamento Fora de Domicílio (TFD), desde o ano passado, com as despesas do tratamento cobertas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e foi diagnosticada com Covid-19, enquanto estava internada na capital paulista.

Segundo a Prefeitura de Betim, seu quadro clínico piorou em razão da patologia pré-existente, que a deixava em condição de imunodeprimida.

Seu corpo foi transferido para sua cidade natal na segunda-feira (4), onde foi enterrada, sem velório.

Betim já notificou 3.160 casos de síndrome gripal e 552 delas foram descartadas para Covid-19, segundo a administração municipal.