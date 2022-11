Adolescente mata sogro após recusar drogas e ser atacado

O homem ofereceu ao adolescente drogas e bebidas alcoólicas e ao receber uma negativa, tentou agredi-lo com um facão, mas acabou morrendo com um corte no pescoço após o jovem revidar

Um adolescente de 15 anos matou o sogro, de 38, que estava sob efeito de drogas na madrugada desta quarta-feira (3) no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista.

À Polícia Militar (PM), o adolescente disse que o sogro estava usando uma droga que “aparecia ser cocaína” e, após o jovem negar, o homem repetia “Se você não usar eu vou fazer merda e vou entrar na residência e matar todo mundo”.

Após as ameaças, o homem ainda consumiu mais drogas na frente do genro e pegou um facão desferindo alguns golpes, sem êxito, deixando o facão cair, momento que o genro pegou e desferiu um único golpe no pescoço, ocasionando óbito.

Ao perguntar o que havia ocorrido, a esposa do homem disse que “o marido era usuário de entorpecentes e quando fazia uso ficava alterado e agressivo, ameaçando os familiares”.

A perícia foi acionada para as medidas cabíveis e coleta de provas. Como o infrator permaneceu no local não foi necessário acionar a Delegacia Geral de Homicídio e ele foi apresentado no 5º Distrito Policial em perfeito estado físico, para as medidas cabíveis.