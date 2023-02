Adolescente mata mãe ao ser impedida de sair para beber

A adolescente pegou uma faca e desferiu golpes contra a mãe

Uma mulher de 29 anos foi assassinada pela própria filha, de 15 anos, após tentar impedi-la de sair para beber, no Bairro Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, nesse domingo (26). A vítima foi identificada como Beatriz da Silva Reis.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por motivo fútil. A menina queria sair para um bar, mas Beatriz não deixou. Em seguida, a adolescente pegou uma faca e desferiu golpes contra a mãe.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima deitada no chão da sala da casa onde morava com a filha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte ainda no local.

A adolescente permaneceu na casa até a chegada dos militares. Ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia.

A menina era a primeira filha de Beatriz.

O caso é investigado pela Delegacia de Peixoto de Azevedo.