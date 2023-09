Adolescente é raptada, estuprada e arremessada de veículo em movimento

A jovem estava caminhando pela rua quando foi abruptamente abordada pelo acusado

Uma adolescente foi vítima de estupro por um homem, de 44 anos. O caso aconteceu na noite do último sábado (23) em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a jovem, ela recebeu atendimento médico, já que havia sido arremessada de um veículo em movimento pelo agressor. Segundo seu depoimento prestado ao conselho tutelar e à Brigada Militar, ela estava caminhando pela rua quando foi abruptamente abordada pelo acusado, que estava ao volante de um veículo Renault Kwid vermelho. Dentro do carro, ela foi alvo de abuso, com o agressor tocando seu corpo.

O ataque durou breves minutos, até que, nas proximidades da parada 70 da avenida Dorival de Oliveira, o agressor teria a jogado para fora do veículo em movimento. Um motociclista que passava pelo local conseguiu anotar a placa do veículo.

A polícia localizou o endereço do condutor, que, segundo informações da corporação, se prontificou a se apresentar voluntariamente na delegacia. Após avaliação das evidências, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do acusado, cuja identidade não foi revelada.