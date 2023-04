Adolescente é encontrada morta com sinais de espancamento; mãe e padrasto são suspeitos

O corpo da adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Avaré-SP, onde será submetido a exames necroscópico e sexológico

No domingo de Páscoa (9), Yasmin de Souza Cavrvalho, uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta com sinais de espancamento em Sarutaiá, no interior de São Paulo. O padrasto e a mãe, de 28 e 30 anos, são os principais suspeitos de terem cometido o crime, e foram presos.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe de Yasmin teria encontrado a filha desacordada e já bastante machucada. Então, chamou socorro, mas já era tarde.

No hospital, funcionários da saúde perceberam várias cicatrizes pelo corpo da vítima, que foi agredida com pedaços de madeira.

Nesse momento, a mãe de Yasmin disse que deixara a filha sob os cuidados de seu companheiro. A polícia começou a buscar o homem e o encontraram tentando fugir da cidade. Ele e a mãe da vítima foram detidos e levados para a delegacia.

O corpo da adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Avaré-SP, onde será submetido a exames necroscópico e sexológico. Os outros dois filhos do casal foram encaminhados ao Conselho Tutelar de Sarutaiá.