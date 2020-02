Adolescente é detido após pai ser morto a facadas

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (12), um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de matar o pai a facadas.

Segundo a polícia, o jovem disse que atacou o pai, de 48 anos, durante uma discussão e que teria visto na internet como matar uma pessoa a facadas. Ele foi detido em uma rua.

A perícia constatou 23 facadas no corpo da vítima, segundo a ocorrência. O corpo foi encontrado no chão ao lado da arma do crime.

O adolescente foi encaminhado à delegacia acompanhado de uma tia. O caso ocorreu em Ribeirão das Neves-MG.