Adolescente é baleada no rosto em jogo de ‘roleta-russa’ em Santa Maria

FABÍOLA PEREZ

SÃO PAULO, SP

Uma adolescente de 14 anos foi baleada no rosto e na mão durante um jogo de “roleta-russa” na madrugada deste sábado (18) em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

Segundo informações da polícia, durante um jogo de “roleta-russa” em uma casa, um adolescente fez duas tentativas de disparo contra uma jovem. Na segunda tentativa, a jovem tentou impedir o disparo com a mão e foi baleada no queixo e na mão.

A jovem foi internada no Hospital Universitário de Santa Maria e deve passar por cirurgia. Segundo o delegado regional que acompanha o caso, Sandro Meinerz, a jovem ficou com a bala alojada ao lado esquerdo do peito.

“Não dá para dizer que um disparo assim é acidental. Ele assume o risco de matar, por isso, estamos investigando tentativa de homicídio”, afirmou Meinerz à reportagem.

O adolescente que teria disparado a arma não foi localizado pela polícia até o momento.