Adolescente é apreendido suspeito de matar garoto de 11 anos no MA

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (1º), suspeito de estar envolvido no assassinato de Luís Gustavo Soeiro Costa, um menino de 11 anos, ocorrido no início de janeiro deste ano. A vítima foi atingida por disparos enquanto dormia em uma rede dentro de casa, na cidade de Conceição do Lago Açu.

Conforme informações da Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), a apreensão do adolescente foi realizada mediante o cumprimento de um mandado de internação provisória, relacionado ao crime análogo a homicídio.

O delegado Égiton Rocha, responsável pela Delegacia Regional de Bacabal, que conduz as investigações, esclareceu que o homicídio ocorreu durante um confronto entre membros de facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na cidade.

Luís Gustavo foi alvejado dentro da casa de um familiar, que supostamente teria vínculos com o tráfico, sugerindo que esse parente seria o alvo real do homicídio.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou uma investigação focada em membros de uma família ligada ao tráfico de drogas. Com base nas evidências criminais coletadas, a Justiça emitiu quatro mandados de busca e apreensão para endereços associados a três pessoas dessa família.