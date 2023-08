Adolescente é apreendido após roubo de carro e acidente em SP

Dois homens em uma motocicleta, um deles sendo o adolescente apreendido, abordaram dois idosos de 64 e 65 anos, roubando o carro deles

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após cometer um roubo de veículo, se envolver em um acidente de trânsito e empreender fuga em São Vicente, cidade litorânea do estado de São Paulo.

O incidente ocorreu quando a Polícia Militar (PM) recebeu um chamado de um indivíduo que testemunhou o acidente e ativou o “botão do pânico” de um dos totens de segurança instalados na cidade.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), dois homens em uma motocicleta, um deles sendo o adolescente apreendido, abordaram dois idosos de 64 e 65 anos, roubando o carro deles no bairro Vila Valença.

A ação chamou a atenção das autoridades, levando o Centro de Controle Operacional (CCO) da cidade a acionar imediatamente a Polícia Militar após o acionamento do “botão do pânico” pela testemunha. As equipes policiais localizaram o adolescente próximo ao local do acidente, na área conhecida como bairro Vila São Jorge.

Durante a abordagem, foi encontrado um revólver, uma corrente e um celular com o suspeito. O adolescente confessou não apenas o roubo do veículo envolvido no acidente, mas também a responsabilidade pelo roubo dos demais itens encontrados em sua posse. Os pertences foram devolvidos aos proprietários e o menor foi encaminhado à Vara de Infância e Juventude para os devidos procedimentos legais.