Adolescente é apreendido após matar professor com tiro nas costas

A companheira do adolescente, suspeito do homicídio, foi detida em flagrante por tentar esconder a arma

Nesta quinta-feira (26), um adolescente de 16 anos foi apreendido sob a suspeita de estar envolvido no homicídio do professor Thales Delman da Silva, de 42 anos. O trágico incidente ocorreu na terça-feira (24), na BR 222, no bairro da Cerâmica, em Vargem Grande, situado a 172 km de São Luís.

De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, o professor, que trabalhava na rede municipal de educação de Vargem Grande, foi vítima de latrocínio, um crime que envolve roubo seguido de morte.

Após o ocorrido, as autoridades policiais iniciaram investigações e, na quarta-feira (25), conseguiram localizar a arma de fogo possivelmente utilizada no crime no bairro Matadouro, em Vargem Grande. Durante a operação, a companheira do adolescente, suspeito do homicídio, foi detida em flagrante por tentar esconder a arma apreendida. Ela foi autuada pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Nesta quinta-feira, equipes da Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande, em colaboração com policiais militares da 3ª Companhia do 28° Batalhão da Polícia Militar do Maranhão, localizaram e apreenderam o adolescente. No entanto, o jovem nega ter efetuado o disparo que resultou na morte da vítima, alegando a participação de outro indivíduo que ainda não foi capturado.

As autoridades continuam empenhadas em encontrar o segundo suspeito envolvido no crime. A Prefeitura de Vargem Grande emitiu uma nota lamentando profundamente o falecimento do professor.