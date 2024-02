Adolescente é apreendido após furtar e engolir corrente avaliada em R$ 10 mil em SP

Os agentes realizaram um exame de Raios-X no adolescente

Um jovem de 17 anos foi apreendido por guardas municipais de Guarujá, no litoral de São Paulo, após furtar uma corrente na faixa de areia da praia da Enseada. Apesar de não terem encontrado o objeto subtraído, os agentes realizaram um exame de Raios-X no adolescente, revelando a presença da corrente, avaliada em R$ 10 mil, no estômago do jovem. A identificação ocorreu após o reconhecimento por parte da vítima.

Conforme relato da Prefeitura de Guarujá, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada durante uma patrulha de rotina, após relatos de populares que testemunharam o furto na Avenida Miguel Stéfano. Localizando o infrator no Jardim Virgínia, os guardas o capturaram. Posteriormente, o adolescente foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada, onde se submeteu ao exame de Raios-X.

Os guardas acompanharam a vítima e o menor até a Delegacia Sede do município para o registro do boletim de ocorrência. A bicicleta utilizada pelo adolescente foi apreendida no pátio municipal.