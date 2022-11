Adolescente é agredida com golpes de foice

O crime ocorreu por volta das 18h, quando a adolescente teria ido até a casa da irmã mais velha

Uma adolescente de 13 anos foi agredida com golpes de foice na noite de quinta-feira (3), no bairro Bodocongó, na zona oeste de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, e precisou ser levada para o hospital em estado grave. O principal suspeito é o cunhado da menina, que está foragido.

Segundo ela mesma relatou, quando chegou na casa da irmã, ela foi agredida pelo companheiro da irmã com golpes de foice na cabeça. Logo após ser agredida, a adolescente voltou para casa ensanguentada, pedindo ajuda da família, e foi levada pelos familiares para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde passou por procedimento de emergência e está internada na área vermelha da unidade hospitalar.

De acordo com uma das irmãs da vítima, Cristiane de Lima, antes de cometer o crime, o agressor teria chamado a vítima para mostrar um objeto e, sem motivação aparente, teria começado a dar golpes de foice contra a cabeça da adolescente.

“Por enquanto ela fala que ele chamou ela [vítima] lá para mostrar um objeto. Ela disse que a mãe dele [agressor] tinha visto a agressão. [A adolescente teve] muitos ferimentos na cabeça dela, perdeu muito sangue na área da cabeça. A gente quer justiça”, relata a irmã.



Segundo Cristiane, os golpes foram dados na cabeça da adolescente com uma foice pequena, utilizada para poda de árvore, e que, devido à força dos golpes, a vítima teve uma parte do crânio fraturada. A irmã da vítima ainda explica que os familiares tentam entrar em contato com o agressor, mas ele não retorna os contatos e só relata à irmã mais velha que “está arrependido”.

“A gente liga para ele, ele não atende o telefone ou tem hora que ele atende só que não fala, fica mudo. Minha irmã tentou entrar em contato com ele, [e a ela] ele só disse que se arrependeu muito”, disse Cristiane.

Ainda de acordo com Cristiane, o suspeito já tem um histórico de agressão contra a própria companheira e outros familiares.

“Ele batia na minha irmã várias vezes quando bebia, usava drogas, batia nos irmãos também”, finaliza Cristiane.

A Polícia Civil investiga o caso e busca localizar o suspeito de agredir a adolescente para entender a motivação do crime.