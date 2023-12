Adolescente desaparecido na Inglaterra é encontrado na França

A colaboração entre a Polícia da Grande Manchester (GMP) e as autoridades francesas possibilitará o retorno de Alex ao Reino Unido

A polícia britânica anunciou nesta sexta-feira (15) que Alex Batty, um adolescente britânico desaparecido há seis anos, será reunido com sua família no norte da Inglaterra nos próximos dias.

O desaparecimento de Alex, que tinha 11 anos na época, ocorreu durante uma viagem com a mãe, Melanie, e o avô, David, a Málaga, na Espanha, em 2017. Susan, a avó de Alex, afirmou em entrevista à BBC que a mãe do jovem foi responsável pelo sequestro, ressaltando que ela não detinha a guarda legal da criança e agiu em conjunto com o avô. Até o momento, o paradeiro da mãe e do avô permanece desconhecido.

O adolescente foi localizado a alguns quilômetros da cidade de Toulouse por Fabien Accidini, um cidadão francês que trabalha como entregador. Segundo Accidini, durante uma entrevista para a rede francesa TF1, o jovem estava andando por uma rodovia às 3h da madrugada, portando um skate, uma lanterna e uma mochila nas costas.