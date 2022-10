Adolescente denuncia mãe e padrasto por agressão

O caso aconteceu na sexta-feira (30), mas a adolescente só prestou queixa à Polícia Civil na segunda-feira (3)

Uma adolescente de 13 anos denunciou a própria mãe e o padrasto por suspeita de agressão, após ela discutir com um irmão mais novo, de nove anos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima mora no bairro de Mangabeira. Ela relatou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Sul (DEAM Sul) que após ter discutido com o irmão, foi agredida pela mãe, com pauladas, e pelo padrasto, que teria esganado, arranhado e queimado o ombro da vítima com cigarro.

Ainda de acordo com a delegacia, a vítima ainda relatou que as agressões por parte do padrasto eram recorrentes, e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes contra a Infância e Juventude, que deve indiciar a mãe e o padrasto.

A vítima foi levada à delegacia por outros parentes, que ficaram sabendo do caso após a adolescente contar, no final de semana.