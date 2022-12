Adolescente de 17 anos é resgatada de cárcere privado

O suspeito, namorado da vítima, tem 28 anos e também é natural do Ceará

Uma adolescente de 17 anos foi resgatada de cárcere privado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no último dia 2 de dezembro. A vítima é natural da cidade de Sobral, no Ceará, e estava no estado paranaense morando com o namorado, de acordo com a Polícia Civil cearense.

Não foi divulgado o nome do homem, conforme a polícia, para proteção da adolescente.

Depois de ser comunicada do caso, a corporação conseguiu um mandado de busca e apreensão contra o homem. A ordem judicial foi executada pela Polícia Civil do Paraná.

Após o resgate, a adolescente foi levada para um abrigo em Ponta Grossa. A jovem aguarda ser encaminhada para a cidade de Sobral, no Ceará, onde moram os familiares.