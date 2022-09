Adolescente de 17 anos agride mãe após não gostar de presentes que filho ganhou em SC

De acordo com a PM, as roupas e calçados não serviram no neto, o que teria irritado o pai do menino

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de agredir a própria mãe depois que ela entregou presentes ao filho dele em Indaial, no Vale do Itajaí. Segundo a ocorrência, o adolescente quebrou um celular e segurou a mãe, que tem 40 anos, pelo pescoço. O caso ocorreu por volta das 23h45, no bairro Carijós. Leia também Moraes nega pedido da PGR para deixar processo contra Bolsonaro com Barroso

Procuradoria fala em lei ‘ineficaz’ e dá aval a candidatura de Arthur Lira

TSE mantém suspensão de propaganda narrada por Michelle Bolsonaro Na ocorrência, a PM citou atos infracionais análogos ao dano, vias de fato, injúria pela Maria da Penha e desacato. O adolescente foi levado para a delegacia, teve auto de ato infracional registrado e posteriormente ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.