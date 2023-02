Adolescente arma emboscada para vingar o assassinato da mãe

”Matei quem matou minha mãe”

A vítima, Miriam, de 57 anos, era dona de um bar em Porto Alegre e Aline queria consumir no estabelecimento, mas estava sem dinheiro. As duas se desentenderam e a cliente matou a dona do comércio.

A polícia começou a procurar Aline, mas descobriu que a mulher também estava morta. O responsável pelo crime foi o próprio filho de Miriam, de 17 anos, que foi atrás da mulher para vingar a morte da mãe.

As mortes foram registradas com um intervalo de aproximadamente cinco horas entre uma e outra. O jovem era considerado foragido da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (FASE), onde cumpria pena por um assassinato cometido em 2021.

De acordo com a policia, ao ser questionado informalmente, o rapaz respondeu: ”Matei quem matou minha mãe”.