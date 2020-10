Adolescente acusa pastor de usar nome do diabo para estuprá-la

PUBLICIDADE

Uma adolescente de 13 anos denunciou um pastor por estupro nesta semana. De acordo com a vítima, o suspeito usava o nome do diabo para ameaçá-la, caso ela se recusasse a manter relações sexuais com ele. O pastor ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, o pai da vítima afirmou que a filha vinha sendo estuprada pelo pastor. De acordo com o relato da adolescente, o acusado a ameaçava, dizendo que se não o obedecesse seria levada pelo “diabo” ao inferno. O caso ocorreu em Jaru-RO.

A jovem disse ainda que os abusos ocorriam com frequência, o que a fez denunciar o crime. Após colher os relatos, uma equipe da polícia se dirigiu até a residência do suspeito, no entanto, ele não estava no local.

Duas meninas foram encontradas sozinhas dentro da residência. Um homem assumiu a responsabilidade pelas crianças. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Recentemente, uma outra adolescente da mesma idade também denunciou o suspeito por estupro, de acordo com a polícia. A menina contou à mãe que o pastor a ameaçava com o mesmo discurso e a obrigava a manter relações sexuais com ele. Os abusos teriam ocorrido pelo menos em três ocasiões, conforme a ocorrência policial.