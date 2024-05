Acusado de estuprar moradora de rua afirma ter negociado um programa de R$ 10 com a vítima

O homem suspeito de cometer abuso sexual contra uma moradora de rua em uma calçada de Santos, litoral paulista, prestou depoimento nesta quarta-feira (8) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Durante o interrogatório, ele alegou que a relação sexual com a mulher foi consensual, após ambos terem negociado um “programa”, pelo qual ele afirma ter pago R$ 10 à vítima.

A presença do suspeito na delegacia era aguardada desde terça-feira (7), porém ele se apresentou somente um dia depois. O crime teria ocorrido na madrugada de sábado (4) na Rua Braz Cubas, área central da cidade.

De acordo com relatos, o homem chegou ao local de moto, desceu do veículo e se aproximou da moradora de rua, que estava deitada na calçada. Mesmo diante da resistência da vítima, ele prosseguiu com o ato.