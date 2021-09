Acidente entre ônibus, van e carreta deixa 12 mortos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carga de eucaliptos que a carreta carregava se desprendeu e as toras de madeira atingiram o ônibus e a van

Na noite de quarta-feira (29), uma acidente envolvendo um ônibus de passageiros, uma van e uma carreta carregada de eucaliptos deixou ao menos 12 mortos, na BR-101, em Eunápolis (BA).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carga de eucaliptos que a carreta carregava se desprendeu e as toras de madeira atingiram o ônibus e a van.

O ônibus fazia o transporte de passageiros entre as cidades de Itacaré e Porto Seguro. A PRF informou que o acidente deixou 17 feridos, seis deles com ferimentos graves.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento nos hospitais de Eunápolis e Porto Seguro. Uma investigação irá determinar as causas do acidente.