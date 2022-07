Acidente entre dois carros deixa uma pessoa morta na GO-020, em Pires do Rio

Na noite deste domingo, 17, um acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta na GO-020, sentido a Palmelo, em Pires do Rio

Na noite deste domingo, 17, um acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta na GO-020, sentido a Palmelo, em Pires do Rio, no sudeste de Goiás. As frentes do Toyota Corolla e do Chevrolet Cruze ficaram destruídas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Cruze, identificado como Paulo Cruz, de 58 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.

Os militares contaram que o motorista do outro carro foi resgatado consciente e levado para um hospital de Pires do Rio. Como a identidade dele não foi divulgada, não foi possível descobrir o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com os militares, uma perícia foi feita no local e ainda não há informações de como o acidente aconteceu.