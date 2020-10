Acidente entre carro e ônibus deixa 4 mortos na BR-470

PUBLICIDADE

Um acidente de trânsito na BR-470 deixou quatro mortos e, ao menos, quatro feridos, madrugada desta segunda-feira (5). A colisão entre um ônibus e um carro ocorreu no trecho conhecido como Serra do Ilhéus, que fica entre as cidades de Pouso Redondo e Otacílio Costa, no Vale do Itajaí.

Por volta de 1h30, um ônibus com placas de Porto Alegre-RS e um carro, com placas de Otacílio Costa-SC, colidiram. No carro, os quatro passageiros vieram a óbito no local. De acordo com os bombeiros, umas das vítimas é uma criança. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio do Sul.

Devido ao impacto, o ônibus acabou tombando. O veículo transportava o motorista, de 53 anos, e outros 11 passageiros. Quatro foram conduzidos ao hospital com ferimentos.

Para atender a ocorrência, foram mobilizados cerca de oito viaturas dos bombeiros, além de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A polícia vai investigar as causas do acidente.