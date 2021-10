Acidente entre carro e carreta deixa quatro mortos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no carro de passeio, que ficou completamente destruído após a batida

Na tarde de segunda-feira (25), uma batida frontal entre um carro e uma carreta deixou quatro pessoas mortas no KM-888, da BR-116, em Vitória da Conquista (BA). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no carro de passeio, que ficou completamente destruído após a batida. Por conta do acidente, a pista ficou bloqueada nos dois sentidos e foi liberada no final da tarde. Ainda não há informações sobre o que causou a batida. A PRF informou que as vítimas foram identificadas como: J. A.F., homem, 36 anos; M. S. O., homem, 83 anos; M. S. B., mulher, 52 anos; C. S. F, mulher, 19 anos. Conforme a PRF, o carro tinha placa de Cândido Sales, cidade do sudoeste da Bahia e não foi possível confirmar se as vítimas fazem parte da mesma família