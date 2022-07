Acidente entre caminhonete e carreta mata 5 funcionários de empresa na BR-364

Em um acidente grave na BR-364, cinco pessoas morreram entre Comodoro e Campos de Júlio, cidades do Mato Grosso

Em um acidente grave na BR-364, cinco pessoas morreram entre Comodoro (MT) e Campos de Júlio (MT). Agora, os corpos serão trasladados para Rondônia, segundo a empresa em que trabalhavam as vítimas.

De acordo com a empresa Romanini Engenharia, os cinco funcionários viajavam na segunda-feira, 04, para um trabalho no Mato Grosso quando a caminhonete que estavam bateu de frente com uma carreta.

O veículo pegou fogo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e todos os ocupantes morreram carbonizados. Na sequência, ainda houve uma explosão, o que dificultou o resgate.

Entre as vítimas identificadas estão Irineu Romanini, Ismael Porto, Cleverson Nazaro, Luiz Andrade e Edinei Silva. A empresa declarou que os corpos serão trasladados para Ji-Paraná (RO).

O motorista da carreta, que não foi identificado, teve fraturas pelo corpo sendo levado para uma unidade de saúde em Comodoro (MT).