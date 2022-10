Acidente deixa três mortos na BR-364

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Quirinópolis

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na BR-364, no quilômetro 98, em Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás. A batida foi na tarde desta quarta-feira (26).

Segundo o inspetor Calebe Milward, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Jataí, um dos motoristas, que dirigia um Honda Fit, tentou fazer uma ultrapassagem na faixa contínua e bateu de frente com outro carro, um Volkswagen/Golf, que seguia no sentido contrário.

“O acidente foi causado por uma ultrapassagem em local proibido e sem visibilidade nenhuma. Acabou acontecendo a colisão frontal entre dois automóveis. Todos os ocupantes dos veículos vieram a óbito no local”, contou.

De acordo com a PRF, motorista do Honda Fit, que tentou a ultrapassagem, tinha 39 anos e estava sozinho no veículo. No Golf, estavam duas pessoas, uma delas era uma idosa, de 71 anos, e o outro era o motorista, um jovem de 27 anos.