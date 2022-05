Acidente de trânsito na DF 250 deixa 6 vítimas

Nesta segunda, o CBMDF, atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três veículos na subida da ponta do São Bartolomeu

Na manhã desta segunda-feira, 23, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três veículos na subida da ponta do São Bartolomeu.

O acidente aconteceu na DF 250, após a via de entrada da Fazenda Velha.

Ao total seis vítimas foram transportadas pelo Saiu para um hospital próximo, porém não se sabe o estado em que as mesma se encontram.

Até o momento não se tem informações sobre como se deu o acidente.

Acidentes no fim de semana

Na tarde deste domingo, 22, um carro capotou na Setor Placa da Mercedes (SPLM), no conjunto 12 A do Riacho Fundo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, de 27 anos, foi lançado para fora do carro, provavelmente por estar sem cinto no momento do acidente.

Também na tarde de domingo, 5 crianças foram atropeladas, próximo a Feira da Ceilândia, por um carro que subiu em na calçada. Sedunfo o CBMDF, as meninas tem entre 5 e 10 anos. Após o acidente, o motorista, de 54 anos, fugiu do local, mas foi abordado logo depois pela Polícia Militar do DF (PMDF).