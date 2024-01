Acidente com ônibus de turismo deixa 29 pessoas feridas na BA

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas foram socorridas em estado grave

Na noite de terça-feira (9), um acidente envolvendo um ônibus deixou 29 passageiros feridos na BR-430, nas proximidades de Caetité, no sudoeste da Bahia.

Este incidente ocorre apenas três dias após uma trágica colisão entre um caminhão e um ônibus de turismo que resultou em 24 mortes na BR-324, no trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte do estado. De acordo com a PRF, esse acidente foi o que causou o maior número de vítimas nos últimos dois anos na região.

Informações preliminares indicam que o ônibus, proveniente do Distrito Federal, tombou por volta das 23h45. O destino final da viagem era a cidade de Igaporã, também no sudoeste da Bahia. O veículo transportava um total de 66 passageiros, e ainda não há detalhes sobre a causa do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros aos feridos decorrentes do tombamento.