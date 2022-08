Ação conjunta retira cocaína de casco de navio no Porto de Santos

Foram retiradas quatro bolsas contendo tabletes de substâncias com características semelhantes à cocaína, totalizando 52,17 quilos

No domingo (21), a Polícia Federal realizou uma ação conjunta com a Receita Federal e o Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar de São Paulo e retirou tabletes de cocaína que estavam inseridos em casco de navio no Porto de Santos. A Capitânia dos Portos e a Guarda Portuária de Santos também apoiaram a ação.

O navio com a droga estava na Barra do Porto de Santos aguardando para um carregamento, quando pessoas no local suspeitaram de objetos no interior do caixa-mar da embarcação. A PF foi comunicada e determinou a imediata atracação, passando a escoltar o navio.

O COE/PM foi acionado para atuar com mergulhadores, que confirmaram as suspeitas de contaminação do casco com bolsas de cocaína. Foram retiradas quatro bolsas contendo tabletes de substâncias com características semelhantes à cocaína, totalizando 52,17 quilos.

Foi instaurado inquérito pela PF e a droga foi apreendida e levada para a Delegacia da PF em Santos. O navio tinha como destino final a Holanda.