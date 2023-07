Abusador é preso suspeito de estuprar a própria mãe de 79 anos

O homem e a idosa foram encontrados na cama pelos policiais. A fralda geriátrica da mulher estava abaixada e o homem sem calça

Um criminoso de 49 anos foi preso em Uberaba, Minas Geras, suspeito de estuprar a própria mãe, de 79 anos de idade. A prisão foi efetuada neste sábado (22), a vítima está internada e não consegue falar e nem gesticular, como consequência de dois acidentes vasculares cerebrais (AVC).

O homem e a idosa foram encontrados na cama pelos policiais. A fralda geriátrica da mulher estava abaixada e o homem sem calça.

A residência onde os dois estavam foi encontrada suja, com restos de comida e de cerveja. Vizinhos contam que várias festas eram realizadas no local, mesmo com a doença da mulher. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local.

Após a prisão do suspeito, a vítima foi encaminhada para atendimento médico.