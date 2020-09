Aborto de menina de 11 anos estuprada pelo padrasto depende de autorização dos responsáveis

PUBLICIDADE

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), para que a gravidez da menina de 11 anos, que foi estuprada pelo padrasto, seja interrompida, é preciso que a família autorize o procedimento. A criança foi ouvida e o suspeito está preso desde o dia 1º de setembro. Ele confessou o crime.

A vítima recebe acompanhamento psicológico e segue com a gestação, que não apresenta risco até o momento. De acordo com a legislação brasileira, o aborto em casos de estupro é permitido com o consentimento da vítima. Como no caso em questão a vítima é menor de idade, o pedido deve ser feito pelos responsáveis legais. O caso segue em segredo de justiça.