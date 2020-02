A despedida de Kirk Douglas: veja a repercussão

PUBLICIDADE 

Kirk Douglas, ator e produtor que deixou sua marca na história do cinema americano, morreu nesta quarta-feira, 5, aos 103 anos de idade. Conhecido por filmes como Assim Estava Escrito (1952), Glória Feita de Sangue (1957) e Spartacus (1960), entre muitos outros, recebeu honras honorárias da Academia de Hollywood e do Festival de Cinema de Berlim.

Nas redes sociais, estrelas do cinema, profissionais da indústria e fãs se manifestaram sobre a despedida do astro — inclusive, é claro, seu filho, o também ator e produtor Michael Douglas.

Michael Douglas (ator, produtor e filho):

“É com tremenda tristeza que meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos. Para o mundo ele era uma lenda, um ator da era do ouro do cinema que viveu para além dos seus próprios anos dourados, um humanitário cujo comprometimento com a justiça e com as causas em que acreditava criou um padrão para todos nós.

“Mas para mim e para meus irmãos Joel e Peter ele era simplesmente nosso pai, para Catherine, um maravilhoso sogro, para seus netos e bisnetos seu avô amoroso, e para sua mulher, Annie, um marido maravilhoso.

“A vida de Kirk foi bem vivida, e ele deixa um legado para o cinema que vai sobreviver por gerações, e uma história como filantropista reconhecido que trabalhou para ajudar o público e trazer paz para o planeta. Deixe-me terminar com as palavras que lhe disse no seu último aniversário e que para sempre permanecerão verdadeiras: Pai, eu te amo muito e sou muito feliz de ser seu filho.”

Danny Devito (ator):

“Kirk Douglas. O Scalawag inspirado. 103 anos nesta terra. Isso soa bem! Foi demais estar ao seu lado, cara.”

A Academia de Hollywood:

“Adeus para uma lenda de Hollywood.”

Rob Reiner (cineasta):

“Kirk Douglas será para sempre um ícone no panteão de Hollywood. Ele se arriscou para romper a lista negra. Meu amor para o meu amigo Michael e para toda a família.”

Jason Alexander (ator):

“De coração partido. Kirk Douglas era um amigo e uma estrela e um humano absolutamente lendários. Ele ficava melhor a cada dia. Fico honrado de tê-lo conhecido. Meu amor para sua família. Nós precisamos de um verdadeiro Spartacus.”

Marc Maron (ator e comediante):

“Perdemos outro cara novo demais. Descanse em paz Kirk Douglas.”