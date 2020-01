Globo edita reportagem após aluna escrever ‘fora Bolsonaro’ em coreano

PUBLICIDADE 

Após caso de menina que escreveu ‘fora Bolsonaro’ em coreano no quadro de uma sala de aula durante reportagem da Globo viralizar na web, a reportagem foi editada.

A reportagem foi para a internet já atualizada. “O Jornal Hoje lamenta ter sido vítima da brincadeira de uma aluna. Na versão na internet, a matéria será republicada sem essa parte, com um anúncio de que foi editada por conta do equívoco”, disse, em nota.

Brincadeira

Durante uma reportagem exibida no Jornal Hoje, da Rede Globo, uma estudante acabou deixando um recado que viralizou na web. A menina escreveu em coreano a frase “fora Bolsonaro”.

A reportagem abordava o aumento das aulas de coreano no país, influenciada sobre a ascensão do K-Pop (pop coreano). Alguns portais de notícia confirmaram o recado da jovem, mas alegaram que ela escreveu através de fonemas. Ou seja, ela utilizou símbolos que representam os sons.

A escola que foi mostrada fica no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Na web, a frase escrita no quadro e o rosto ‘malicioso’ da jovem viraram memes.