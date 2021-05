7 dicas para aproveitar o espaço em apartamentos pequenos

Mediante as tendências contemporâneas, os espaços urbanos como apartamentos e casas com metragem limitada, têm sido cada vez mais utilizados com muita criatividade, com a intenção de entregar um local aconchegante e funcional aos seus moradores.

Outro ponto discutido, são os aspectos culturais e econômicos, que também influenciam muito nestes novos e aconchegantes apartamentos e lofts.

Em apartamentos pequenos o espaço é limitado, sendo necessário aproveitar ao máximo o espaço disponível, com criatividade e algumas dicas, você consegue transformar seu apartamento pequeno em um lar muito confortável.

Vamos te mostrar formas de transformar seu apartamento pequeno em um lar muito confortável, onde o que podemos ver em maior quantidade é a criatividade.

1 Planejamento é tudo

Nunca aja por impulso e compre algum móvel ou cortina, ou qualquer outro elemento para o seu apartamento sem antes pensar bem onde ele vai ser instalado.

Como cada centímetro deve ser valorizado, o planejamento se torna se principal aliado nessa tarefa de transformar seu apartamento ou loft em um lugar funcional.

Sempre antes de tomar decisões sobre qualquer compra para o seu novo lar use sua fita métrica, veja se cabe e qual a metragem perfeita para o seu ambiente, dessa forma você não desperdiça dinheiro e nem espaço comprando um móvel maior, por exemplo.

2 Use eletrodomésticos multifuncionais

Aproveite as diversas opções do mercado de móveis multifuncionais seu favor!

Como é necessário ter eletrodomésticos de qualidade em qualquer lugar na sua casa, os multifuncionais podem trazer mais praticidade e conforto. Economizando espaço e proporcionando muito mais com muito menos gastos.

Um belo exemplo são as máquinas lava e seca, elas entregam um eletrodoméstico que resolve duas necessidades em simultâneo, lavando e secando as roupas sem usar muito do seu espaço, proporcionando encomia de espaço e dinheiro, investido já que traz dois eletrodomésticos em um só.

3 Integre ambientes

Um conceito muito inteligente na hora de aproveitar espaços é integrar ambientes um ótimo exemplo é integrar salas de estar com cozinhas. Dessa forma na hora de receber amigos você consegue além de cozinhar estar interagindo com seus convidados sem paredes no meio.

Outras opções de integração de ambientes também são possíveis como: varandas com salas de estar, ampliando ambientes e dando a sensação de locais maiores.

Quartos e home office também se integram de forma muito confortável além de cozinhas e lavanderias.

4 Use cores claras para dar a sensação de amplitude no ambiente

A mágica das cores acontece quando você consegue usar cores claras, que dão a sensação de amplitude no ambiente.

Além, disso outra dica muito importante é tentar fazer o uso de pisos padrão, em todo o seu apartamento, dessa forma dá a sensação de um espaço maior.

Caso não consiga um mesmo piso em todo o ambiente busque opções similares para tentar ter o mesmo efeito.

5 Móveis sob medida

Sim, eles são grandes aliados em locais pequenos. Os moveis sob mediada podem trazer grandes possibilidades em um só local.

Quando se tem pouco espaço, precisamos aproveitar o que temos, trazendo um móvel que funcione como mais de uma função.

Espaços pequenos, nos exigem mais criatividade, então busque aproveitar o seu espaço com móveis multifuncionais, que possam se transformar de acordo com sua necessidade ou com a quantidade de pessoas a acomodar no seu apartamento, como, por exemplo, cadeiras dobráveis ou mesas que podem ter seus lugares ampliados.

6 Abuse dos espelhos para ampliar o ambiente

Efeitos espelhados e transparências dão a sensação de amplitude.

E essa característica pode ser bem-vinda em ambientes pequenos. Use espelhos nos corredores e portas de armários, isso vai entregar a sensação de que seu ambiente é maior.

Entregando várias possibilidades decorativas, você pode usar em portas e paredes ou somente em detalhes na decoração, ou em algum móvel, sem perder a funcionalidade de amplitude do ambiente.

7 Use decoração nas paredes

Para não carregar seu espaço físico com decoração use suas paredes.

Dessa forma você não deixa de colocar sua personalidade no ambiente e consegue decorar o local com seus quadros, pôsteres, fotografias e prateleiras.

Planeje para deixar o seu ambiente com muita informação ou carregado. Coloque eles perto um do outro e veja com calma, se sua decoração tem tons e formatos que te agradam. Pense em uma maneira de valorizar cada espaço, mas sem carregá-lo demais.

Sempre que necessário busque auxílio qualificado. Caso fique muito em dúvida de como fazer a sua decoração, você pode avaliar esse investimento, contratando um profissional.

Mas com nossas dicas você já tem bastante bagagem para iniciar seu projeto e levar ele para o profissional escolhido.

Tenham sempre as medidas do seu espaço e pense em tudo o que você realmente precisa, para tornar o seu apartamento mais confortável e multifuncional.