William Shakespeare é o 2º idoso vacinado contra a Covid-19 no Reino Unido

O Reino Unido iniciou a vacinação em massa de sua população com a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. O britânico William Shakespeare, de 81 anos, foi a segunda pessoa a receber uma dose do imunizante no país, nesta terça-feira (8).

O idoso tem o mesmo nome do famoso poeta e dramaturgo inglês do século 16, autor de obras como Hamlet e Romeu e Julieta. Conhecido como Bill, ele é um paciente de um hospital da cidade inglesa de Coventry.

A Campanha de vacinação em massa no Reino Unido começou nesta terça-feira (8). Os mais vulneráveis são os primeiros a receber a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. O país será um estudo de caso para o mundo, ao lidar com a distribuição de um composto que precisa ser armazenado a 70 graus Celsius negativos.