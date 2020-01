Vídeo mostra momento em que avião ucraniano caiu no Irã

PUBLICIDADE 

Um vídeo divulgado pela agência iraniana Iraniana Students New Agency mostra o momento da queda do Boeing-737. O acidente vitimou 176 pessoas, sendo 167 passageiros e nove tripulantes.

Nas imagens, é possível ver um objeto luminoso se aproximando do solo. Em seguida, surge um clarão.

Veja:

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

A aeronave decolou de Teerã às 23h42 de terça (7) no horário de Brasília — 6h12 de quarta (8) no horário de Irã. Dois minutos depois, o contato com a torre foi perdido.

O avião transportava passageiros de sete nacionalidades diferentes: Irã, Afeganistão, Suécia, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Ucrânia.

Até então, as causas do incêndio teriam sido mecânicas. Não há relação confirmada entre a queda e os mísseis que sobrevoaram o Irã na terça (7).