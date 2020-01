Vídeo: Emissoras de TV iranianas divulgam imagens do ataque as tropas norte-americanas

PUBLICIDADE 

Após os ataques iranianos contra a base do exército norte-americano, em Ain Al-Asad, no Iraque, emissoras de televisão do Irã divulgaram vídeos referentes aos mísseis usados no ataque durante a madrugada desta quarta-feira (8), horário do Iraque.

Segundo informou o Pentágono, 12 mísseis atigiram duas bases militares no Iraque, em Al-Asad e Irbil. A Casa Branca revelou que o presidente americano, Donald Trump, foi informado do ataque e acompanha a situação de perto.

“Estamos a par dos ataques a instalações dos Estados Unidos no Iraque. O presidente foi informado e está monitorando de perto a situação e consultando sua equipe de segurança nacional”, informou a porta-voz Stephanie Grisham.

Segundo a nota, as bases estão, desde o ataque que matou o general iraniano Qassim Suleimani, “em alto alerta” com a possibilidade de que eles contra-atacassem.

A TV estatal em Teerã, revelou mais cedo que o ataque foi uma resposta à morte do general iraniano Qasem Soleimani, atingido por um míssil disparado por um drone americano na sexta-feira passada, em Bagdá.

“Os Guardiões da Revolução confirmaram o ataque a uma base no Iraque com dezenas de mísseis”, e ameaçaram com “respostas ainda mais devastadoras” em caso de resposta americana. Com informações de agências internacionais.

🚨 ویدئویی که از لحظه برخورد شماری از موشک‌ها با پایگاه عین الأسد منتشر شده است. pic.twitter.com/3IPJHD4Imr — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2020