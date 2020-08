Vacina: especialistas em todo o mundo observam com cautela após anuncio

PUBLICIDADE

A partir da aprovação pelo Ministério da Saúde da Rússia o presidente Vladimir Putin anunciou a regulamentação de vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo Instituto Gamaleya. Agora, inicia-se um estudo maior envolvendo milhares de participantes, comumente conhecido como estudo de Fase 3.

Esses ensaios, que exigem uma certa taxa de participantes que contraem o vírus para observar o efeito da vacina, são normalmente considerados precursores essenciais para que um imunizante receba aprovação regulatória.

Especialistas em todo o mundo têm insistido que a corrida para desenvolver vacinas contra o novo coronavírus não comprometerá a segurança. Entretanto, pesquisas recentes mostram uma crescente desconfiança do público nos esforços dos governos para produzir rapidamente – e sem transparência – o imunizante.

Os profissionais de saúde russos que tratam pacientes com covid-19 terão a chance de se voluntariar para serem os primeiros vacinados, juntamento com professores, logo após a aprovação do imunizante, disse uma fonte à Reuters no mês passado.

Mais de 100 vacinas possíveis estão sendo desenvolvidas em todo o mundo para tentar frear a pandemia de covid-19. Pelo menos quatro estão em testes finais de Fase 3 em humanos, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde.