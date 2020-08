Urgente: explosão em área portuária no Líbano deixa feridos. Veja vídeo

PUBLICIDADE

Uma forte explosão ocorreu na região portuária da capital do Líbano, Beirute, na tarde desta terça-feira, 4, deixando centenas de feridos e danificando edifícios, casas e escritórios em seu entorno. Segundo a agência de notícias estatal, a fonte da explosão foi um incêndio em um armazém de fogos de artifício perto do porto, mas as causas não foram esclarecidas.

O ministério da Saúde informou que centenas de pessoas ficaram feridas após a explosão. Nas redes sociais, moradores relatam que janelas de edifícios e de casas estilhaçaram.

Veja o vídeo:

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf — Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

As imagens mostram uma enorme nuvem vermelha sobre o céu da capital minutos após a explosão, enquanto bombeiros e forças de segurança iam para o local tentar apagar o fogo e reduzir os danos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vi uma bola de fogo e de fumaça subindo por Beirute. As pessoas estavam gritando e correndo, sangrando. Varandas foram arrancadas de edifícios. O vidro dos prédios quebrou e caiu nas ruas”, disse uma testemunha à agência de notícias Reuters.

Outra testemunha disse que viu uma fumaça cinza pesada perto da área do porto, depois ouviu uma explosão e viu chamas de fogo e fumaça preta: “Todas as janelas do centro da cidade estão quebradas e há feridos andando por aí. Está um caos total”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo