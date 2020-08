Trump critica democratas e acusa oposição por falta de acordo sobre novo pacote

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atribuir a culpa por não haver acordo sobre um novo pacote fiscal à oposição. “Boa parte do dinheiro que os democratas querem não tem nada a ver com o vírus da China”, afirmou ele durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, 12, usando termo que Pequim considera xenófobo e racista para se referir ao novo coronavírus. “Sabemos que o vírus veio da China e ela devia tê-lo parado lá”, criticou.

O presidente disse que os democratas “abandonaram o povo americano por simples política”. E afirmou que a oposição deseja US$ 3,5 bilhões para que todos possam votar pelo correio, o que segundo ele dará margem a fraudes, além de outros gastos com os quais a situação republicana não concorda.

Além disso, Trump ressaltou na coletiva o fato de que a economia americana se sai melhor do que outras nações desenvolvidas, na retomada após o choque da covid-19. “Nossa economia está se saindo bem melhor do que a Europa”, afirmou, dizendo inclusive que pretende ajudar o continente, já que os EUA têm conseguido avanços em vacinas e medicamentos para o vírus. Ele mostrou um gráfico para mostrar que seu país sofreu contração menor do que outras nações desenvolvidas no segundo trimestre. E ressaltou a recuperação recente no setor manufatureiro e na geração de empregos.

Trump ainda voltou a defender a reabertura das escolas no outono local. Segundo ele, isso pode ser feito com segurança, com as medidas apropriadas, como o uso de máscaras.

O presidente também disse que, se for reeleito, irá acabar em 2021 com o imposto sobre a folha de pagamentos, a fim de estimular a economia e o mercado de trabalho.

