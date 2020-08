Sobe para 20 número de mortos em ataque do Estado Islâmico no Afeganistão

PUBLICIDADE

Ao menos 20 pessoas, incluindo civis e detentos, morreram em um ataque do grupo extremista Estado Islâmico (EI) em uma prisão na região leste do Afeganistão, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades locais.

Homens armados executaram no domingo à noite um grande ataque contra uma prisão de Jalalabad, onde estão detidos muitos talibãs e integrantes do EI, nas últimas horas de uma trégua de três dias globalmente respeitada entre talibãs e as forças afegãs devido à grande festa muçulmana de Aid.

Um tiroteio com as forças de segurança deixo 20 mortos, informou Zaher Adel, porta-voz do maior hospital da província.

Um porta-voz do governo local anunciou um balanço de 21 vítimas fatais.

Em um comunicado publicado por sua agência de propaganda Amaq, o EI reivindicou o ataque. O grupo não era parte da trégua.

Os combates entre as forças de segurança e os homens do EI prosseguiam nesta segunda-feira.

Muitos veículos blindados e integrantes das forças militares foram enviados à região para reforçar a segurança.

“Os agressores continuam dentro e do lado de fora da prisão”, disse à AFP Attaullah Khogyani, porta-voz do governo de Nangarhar, que tem Jalalabad como capital.

Quase 700 prisioneiros que fugiram no momento do ataque foram recapturados. O centro penitenciário tinha no domingo mais de 1.700 detentos, em sua maioria combatentes talibãs e do EI.

