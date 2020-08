Rússia deu início à produção do primeiro lote da vacina contra covid-19

Os testes clínicos iniciais da vacina russa em humanos começaram há menos de dois meses, no dia 17 de junho. Apenas 38 pessoas foram testadas, e o Instituto Gamaleya não publicou nenhum resultado desses estudos até agora.

Sobre a vacina russa, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que está em contato com as autoridades de Saúde da Rússia. Contudo, para que o órgão venha a aprovar o medicamento, será necessária uma revisão rigorosa de todos os dados sobre segurança e eficácia. A rapidez para registro da vacina preocupa a OMS.

Sputnik V no Brasil

Após a notícia de que a Rússia registrou a vacina, os governadores do Maranhão, Flávio Dino, e do Paraná, Ratinho Júnior, fizeram movimentações para trazer o medicamento ao Brasil.

Dino (PCdoB) afirmou em coletiva na sexta-feira (14) que o Consórcio Nordeste (união de estados nordestinos) está em contato com o governo da Rússia para um possível acordo de uso da vacina. Dois dias antes, na quarta (12), Ratinho Jr assinou um acordo de parceria com o governo russo para desenvolver o medicamento no estado.