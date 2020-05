Pessoas com tipo sanguíneo A podem ter maiores chances de pegar coronavírus, segundo pesquisa

PUBLICIDADE 

No final de março, uma pesquisa realizada na China mostrou que o tipo sanguíneo pode ter influência na infecção pelo novo coronavírus. Mais de duas mil amostras sanguíneas foram analisadas no estudo. De acordo com os pesquisadores, pessoas com sangue do tipo A parecem ser mais sujeitas ao vírus. Já as amostras de sangue do tipo O se mostraram mais resistentes.



Vale lembrar que o estudo ainda não foi analisado por outros cientistas e pode apresentar erros.

Em abril, outra pesquisa que também não foi revisada, chamou atenção. O estudo, realizado com 1.559 pacientes que testaram positivo para a doença, encontrou mais pessoas com tipo sanguíneo A e menos com tipo O.

Ambos os estudos não detectaram se os tipos sanguíneos interferem no grau de internação dos pacientes.