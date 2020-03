Número de infectados pelo novo coronavírus nos EUA supera os 50 mil, diz imprensa

PUBLICIDADE 

Os Estados Unidos romperam nesta terça-feira, 24, a marca dos 50 mil infectados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, dizem veículos de imprensa local. Segundo a ABC News, o número já chega a 50.200 no país, embora o site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informe 44.183 pessoas infectadas no país, em atualização feita no meio da tarde de hoje.

De acordo com a CDC, o número de infecções confirmadas nos Estados Unidos subiu em 10.779 do último domingo, 22, para ontem, 23. De acordo com compilamento de dados feito pela Universidade Johns Hopkins, a covid-19 já fez 674 vítimas fatais no país.

Mais cedo, o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse em coletiva de imprensa que o número de infecções no Estado tem dobrado a cada três dias, ritmo que pode se manter pelas próximas duas ou três semanas. O governador comparou a velocidade de disseminação do vírus a um trem-bala. Dos mais de 25 mil diagnósticos positivos para covid-19 registrados no Estado, 15 mil estão na cidade de Nova York, onde 131 pessoas já morreram em virtude da doença.

Estadão Conteúdo