Manifestações na França deixam 67 policiais feridos

Um total de 95 pessoas foram detidas durante as manifestações de sábado na França pelos direitos e liberdades sociais, nas quais foram registrados incidentes violentos que deixaram 67 feridos entre as forças de segurança, informou neste domingo o ministro do Interior.

Em Paris, onde ocorreu a maioria dos atos violentos, 48 policiais e gendarmes ficaram feridos, disse o ministro Gerard Darmanin no Twitter. Um bombeiro também se feriu ao ser atingido por objetos.

Os protestos de sábado atraíram 52.350 pessoas em cerca de 90 manifestações em todo o país, de acordo com o ministério do Interior.

Em Paris, a marcha de cerca de 5 mil pessoas começou na parte da tarde no norte da capital, sob um grande dispositivo de segurança, uma semana após um protesto que também terminou em confrontos violentos.

Os manifestantes atiraram objetos contra as forças de segurança, que responderam disparando gás lacrimogêneo.

A França atravessa um clima político tenso em meio à pandemia do coronavírus. Um projeto de lei governamental de “segurança global”, que quer restringir a obtenção de imagens policiais, mobiliza a oposição de esquerda há semanas.

Agence France-Presse