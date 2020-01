Incêndios na Austrália podem levar à extinção milhares de espécies

PUBLICIDADE 

O dunnard é um marsupial do tamanho de um rato. Ele não é tão conhecido quanto os coalas ou ornitorrincos que atraem turistas, ou como os cangurus, mas é provavelmente o mamífero mais especial da Ilha Canguro da Austrália, uma das mais atingidas pelos incêndios que devastaram o país.

Os dias do pequeno dunnard da Ilha Canguro podem estar contados. Antes dos incêndios, a espécie já estava em perigo, tão raro que mesmo os pesquisadores que os estudam nunca tinham visto um. Agora eles temem que nunca mais possam ver o animal.

O fogo devastou um terço da ilha, 155 mil hectares de vegetação destruídos, incluindo toda a área onde esses dunnards são conhecidos por morar.

“Todos os nossos registros desde 1990 estão dentro da cicatriz de fogo da queimada. Toda a gama de espécies foi queimada”, disse Rosemary Hohnen, uma ecologista que passou dois anos pesquisando o animal. “Eles estão em perigo real, perigo real de extinção.”

Mais de 1 bilhão de mamíferos, aves e répteis em todo o país – alguns deles encontrados em nenhum outro lugar da Terra – podem ter sido afetados ou mortos pelos incêndios que varreram a Austrália.

E segundo uma estimativa da Universidade de Sydney, centenas de espécies únicas da região estão agora ameaçadas de extinção total – ou próximo disso.

“Não estamos falando apenas de coalas – estamos falando de mamíferos, pássaros, plantas, fungos, insetos, outros invertebrados, anfíbios e bactérias e microorganismos essenciais para esses sistemas”, disse Manu Saunders, pesquisador e ecologista da Universidade da Nova Inglaterra em Armidale.

“Animais podem sobreviver individualmente, mas quando seu habitat se foi, não importa”, disse Saunders. “Eles vão morrer de qualquer maneira.”

Embora coalas e cangurus mortos e queimados tenham se tornado os símbolos da vida selvagem que sofre nos piores incêndios que já atingiram a Austrália, os conservacionistas observam que essas espécies não correm risco de extinção.

De maior preocupação ecológica são os animais incomuns que podem desaparecer de um continente com a maior taxa de extinção de mamíferos do mundo.

“A extinção de espécies endêmicas significa, obviamente, perda irrevogável”, disse Christopher Dickman, professor de ecologia da Universidade de Sydney. “Embora 1 bilhão seja claramente um número grande, a expectativa é que o número contenha exemplos de muitas espécies que são ecologicamente importantes.”

Entre os mais vulneráveis: o potoroo de pés longos, um marsupial que vive em um habitat úmido da floresta que, segundo os cientistas, pode não se recuperar dos incêndios; e a cacatua preta brilhante da Ilha Canguro, que come apenas as sementes dos carvalhos que se incediaram.

E depois há todos os insetos, a base de uma floresta viva. Eles representam metade de toda a biomassa animal e são a principal fonte de alimento para praticamente tudo o que se move na floresta.

Os insetos também quebram a matéria orgânica e ajudam a polinizar as plantas. Dentro de galhos, debaixo de folhas, dentro de troncos escavados e em bolsos no chão, dezenas de milhões de insetos estão sendo queimados vivos. Alguns podem desaparecer sem nunca serem descobertos.

“Apenas cerca de 20 a 30% dos insetos australianos são conhecidos pela ciência”, disse Katja Hogendoorn, pesquisadora da Escola de Agricultura, Alimentação e Vinho da Universidade de Adelaide.

Uma única espécie de abelha mostra como as perspectivas são sombrias para muitos. Incêndios e desmatamentos já haviam levado à extinção a abelha verde em Victoria e no sul da Austrália. Agora, disse Hogendoorn, incêndios os ameaçam na Ilha Canguro.

As plantas de Banksia, que as abelhas usam para ninhos, queimaram. Leva 30 anos para que ela cresça no tamanho e maciez adequados para as abelhas exigentes. “É difícil avaliar a situação”, disse Hogendoorn, “porque não há acesso aos locais queimados, mas é provável que a espécie esteja em apuros”.

Mudanças climáticas, espécies invasoras, uso excessivo de produtos químicos agrícolas e desenvolvimento humano também ameaçam insetos. “Os incêndios podem ser a gota d’água que leva populações frágeis à beira do abismo”, disse Tanya Latty, entomologista da Universidade de Sydney.

As autoridades federais da agricultura dizem que pelo menos 100.000 bovinos morrerão antes do fim dos incêndios. Os agricultores dizem que seus animais estão caindo de queimaduras. As vacas pararam de alimentar os bezerros porque suas tetas estão queimadas. Um exército de veterinários foi reunido para avaliar os que ficaram de pé. Eles também estão avaliando como se livrar dos mortos.

Stephen Shipton perdeu 50 vacas quando um incêndio atingiu sua fazenda em Coolagolite, uma cidade em Nova Gales do Sul, no dia de ano novo. Ele sabe porque matou dezenas de animais feridos. “Perdemos um terço do nosso rebanho”, disse Shipton. “Eles ainda estão morrendo. Eles estão ficando doentes e outras coisas neste momento. “

A fome e a doença fazem parte dos danos que o fogo deixa para trás. Os animais que sobrevivem podem ter dificuldade para encontrar comida em uma paisagem cinzenta, desprovida de plantas que fornecem nutrientes ou abrigo.

Sem árvores para fazer seus ninhos, os pássaros podem não se reproduzir. Presas, incluindo insetos, podem ser escassas.

Estudos mostraram que dois dos predadores invasores mortais da Austrália, gatos e raposas vermelhas, se mudam para terrenos queimados e abatem animais cuja proteção – a vegetação – desapareceu.

Os que mais correm risco são os dunnard da Ilha Canguro e outros pequenos animais “na faixa de lanches para gatos e raposas”, disse Euan Ritchie, professor associado de ecologia e conservação da vida selvagem na Universidade Deakin, em Melbourne.

Nesta semana, as chamas continuaram a chicotear por toda a Ilha Canguro, onde os conservacionistas trabalham há anos para sustentar populações de animais frágeis.

Os esforços para proteger os ninhos das subespécies de cacatuas negras da ilha de ataques mortais de gambás de rabo ajudaram a população a chegar a cerca de 400 em 2018, mas eles ainda são considerados ameaçados, disse Daniella Teixeira, aluna de doutorado da Universidade de Queensland que estuda o pássaros.

As cacatuas – com gritos agudos e grandes corpos negros brilhantes marcados por penas vermelhas ou amarelas – são os favoritos dos habitantes locais, disse ela. Agora, os incêndios parecem ter queimado até seis das oito regiões conhecidas, disse ela.

“Mesmo se perdemos um quarto das aves … isso poderia nos levar de volta uma década em termos de trabalho de conservação”, disse Teixeira.

A situação parece ainda mais terrível para os dunnards da Ilha Canguro. Eles foram detectados apenas 48 vezes desde a sua descoberta em 1969 e foram vistos apenas em um pequeno bolso ocidental da ilha desde 1990, disse Hohnen.

Na semana passada, o Kangaroo Island for Wildlife, que trabalha com proprietários privados para proteger os dunards, disse que muitas das câmeras remotas usadas para monitorar os marsupiais foram “derretidas” pelos incêndios. Na quarta-feira, no entanto, o grupo disse que algumas fotos dos sobreviventes foram capturadas, oferecendo um pouco de esperança para a espécie.

Depois que os incêndios terminarem, disseram Hohnen e outros especialistas, o foco deve se concentrar em ajudar os animais que permanecem. Isso significará a remoção de predadores invasivos e a criação em cativeiro para algumas espécies. Replantar árvores e outra vegetação será crucial, disseram eles.

O mesmo acontecerá com ações mais ousadas do governo sobre as mudanças climáticas, disseram alguns.

“Existe um sentimento entre a comunidade científica aqui de que os olhos do mundo estão na Austrália.As previsões de mudanças climáticas devem se manifestar primeiro e mais obviamente na Austrália, porque já é um continente seco “, disse Dickman. “Há um senso de responsabilidade ainda maior, de certa forma.”

Essa responsabilidade deve se estender ao dunnard, disse Hohnen – mesmo que não seja um ícone nacional.

“A biodiversidade faz parte do que faz do planeta Terra o planeta Terra. É a nossa herança; é a nossa riqueza “, disse ela. “Eles podem ser apenas outro número que estamos adicionando a uma lista de espécies que estão sendo extintas. Mas esse número é importante. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.