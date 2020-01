Homem quer oferecer recompensa para quem “conseguir a cabeça do presidente Trump”

PUBLICIDADE 

Um homem presente no funeral do general Qasem Soleimani, realizado na segunda-feira (6), revelou um plano: ele pretende arrecadar um dólar de cada cidadão iraniano para, assim, juntar uma recompensa de 80 milhões de dólares. Recompensa para quê? Para matar o presidente americano, Donald Trump.

“O Irã tem uma população de 80 milhões de habitantes. Com base nisso, queremos arrecadar 80 milhões de dólares, os quais serão uma recompensa para quem conseguir a cabeça do presidente Trump”, disse o organizador, que não teve a identidade revelada.

No irã, o clima é de ódio. Na última sexta-feira (3), Soleimani morreu no aeroporto de Bagdá, no Iraque, após ataque ordenado pelos Estados Unidos. O aiatolá Ali Khamenei prometeu uma vingança dura. No funeral, gritou-se “morte aos Estados Unidos”. O deputado iraniano Abolfazi Abutorabi disse que o país está em posição de lançar um ataque em solo americano.

“Quando alguém declara guerra a você, você quer responder a balas com flores? Eles vão lhe dar um tiro na cabeça. Podemos atacar a Casa Branca, podemos respondê-los em solo americano. Temos o poder e responderemos no momento apropriado.”

Trump contra-argumentou. “Se o Irã atacar qualquer pessoa ou alvo americano, os Estados Unidos responderão rápida e completamente, talvez de maneira desproporcional”, afirmou.