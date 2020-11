G20: Ação global, solidariedade e cooperação são mais necessárias que nunca

PUBLICIDADE

Os líderes do G20, o grupo das 20 maiores economias do globo, reunidos no encontro virtual da cúpula da organização, sediado em Riad, na Arábia Saudita, afirmaram que o contexto provocado pela pandemia da covid-19 exige mais do que nunca ação global coordenada, solidariedade e cooperação multilateral entre os países. As afirmações estão no comunicado da reunião, divulgado pela organização há pouco.

Segundo os líderes, a união de forças é necessária tanto para superar os desafios do cenário atual quanto para criar oportunidades para todos. “Estamos comprometidos em liderar o mundo na formação de uma era pós-covid-19 forte, sustentável, equilibrada e inclusiva”, afirma o comunicado.

No texto, os líderes lembram que a pandemia causou um choque sem paralelos na sociedade e na economia, e que revelou vulnerabilidades na capacidade de resposta dos países. Neste sentido, o G20 afirma que seguirá dando apoio aos países sem medir esforços, dando suporte “em especial aos mais vulneráveis” Ao mesmo tempo, o grupo afirma que o foco será trazer as economias de volta ao caminho do crescimento.

“Continuamos determinados a dar suporte a todos os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos enquanto eles enfrentam os efeitos entrelaçados em termos sanitários, econômicos e sociais da covid-19”, comenta o texto. O G20 reitera que mobilizou recursos para atender às necessidades imediatas de financiamento da saúde em termos globais, para ajudar no desenvolvimento de testes, tratamentos e vacinas contra a pandemia.

O grupo se compromete ainda a seguir dando suporte às necessidades remanescentes de financiamento global, e comenta que são bem-vindos os esforços dos bancos de fomento multilaterais, especialmente no sentido de dar amplo acesso à imunização contra a covid. “Reconhecemos o papel da imunização extensiva como um bem público global.”

